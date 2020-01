Non c’è Matias Vecino nella lista dei calciatori a disposizione di Antonio Conte per la gara di questa sera contro il Cagliari, ottavo di finale di Coppa Italia. Il centrocampista uruguayano, alle prese con qualche problema fisico e al centro di numerose voci di mercato, non sarà presente nemmeno in panchina: semplice precauzione in vista dei prossimi impegni stagionali o indizio di mercato?