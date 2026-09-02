Importanti novità da Appiano Gentile verso Inter-Napoli di sabato alle ore 18.00: le ultime su Spence e cosa trapela su Diouf e Thuram.

Alessandro Cosattini
I voti al mercato Inter

VIDEO / I voti al mercato dell'Inter durante la live di Fcinter1908

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Importanti novità da Appiano Gentile verso Inter-Napoli di sabato alle ore 18.00. Arrivano da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport a seguito dei nerazzurri.

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"Per il nuovo arrivato Spence bisognerà aspettare, non è ancora col gruppo. Gli altri sono tutti con la squadra.

Cagliari Calcio v FC Internazionale - Serie A 2026/27
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Diouf penso possa partire dal 1’, vediamo se anche Zielinski rispetto alla scorsa. Vedremo se ha qualche chance Thuram al posto di Pio, Tikus può partire dall’inizio o in questa o col Real Madrid pensiamo", ha spiegato.

(Fonte: SS24)

Spence

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