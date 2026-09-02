Importanti novità da Appiano Gentile verso Inter-Napoli di sabato alle ore 18.00: le ultime su Spence e cosa trapela su Diouf e Thuram.
VIDEO / I voti al mercato dell'Inter durante la live di Fcinter1908
Importanti novità da Appiano Gentile verso Inter-Napoli di sabato alle ore 18.00. Arrivano da Andrea Paventi, inviato di Sky Sport a seguito dei nerazzurri.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
"Per il nuovo arrivato Spence bisognerà aspettare, non è ancora col gruppo. Gli altri sono tutti con la squadra.
Diouf penso possa partire dal 1’, vediamo se anche Zielinski rispetto alla scorsa. Vedremo se ha qualche chance Thuram al posto di Pio, Tikus può partire dall’inizio o in questa o col Real Madrid pensiamo", ha spiegato.
(Fonte: SS24)
© RIPRODUZIONE RISERVATA