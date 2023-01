Inter Women, Kristjansdottir: “Bello ricominciare con una vittoria e non subire gol”

Il difensore islandese commenta così il convincente successo per 4-0 con cui le nerazzurre hanno aperto il 2023

Anna-Bjork Kristjansdotti, difensore islandese dell'Inter femminile, ha parlato ai microfoni di Inter TV al termine del match vinto per 4-0 contro la Sampdoria: "È bello ricominciare la stagione con una vittoria, e sono molto felice anche per aver mantenuto la porta inviolata. Qualche volta abbiamo avuto un problema di cali di concentrazione nel finale, oggi siamo state più mature. Penso che stiamo migliorando, stiano facendo dei passi in avanti sotto diversi punti di vista, ma c'è ancora molto da migliorare. Penso che siamo nella direzione giusta, dobbiamo rimanere concentrate e continuare a fare meglio. La prossima sfida contro il Como sarà dura, hanno delle giocatrici brave e veloci: dovremo fare la nostra partita e farci trovare pronte, il nostro obiettivo è quello di vincere".