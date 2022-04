Inter Women, Pandini: “Vinta una vera battaglia, ora ne mancano altre tre”

Marta Pandini, decisiva con una doppietta nella vittoria contro la Fiorentina di oggi, ha parlato così a Inter TV

Marta Pandini, decisiva con una doppietta nella vittoria contro la Fiorentina di oggi, ha parlato così a Inter TV: “Ho visto una partita che è stata una battaglia per entrambe le squadre, eravamo alla ricerca dei 3 punti sia noi che loro. Il primo gol? Per me fare doppietta è una cosa anomala, sono felicissima e posso dire che nel primo l’uno due è stato molto bello, nel secondo ero al posto giusto nel momento giusto. Finale di stagione? Sarà duro, difficile, perché tutte le squadre cercano di fare il meglio e portare a casa più punti possibili. Vogliamo vincerne tre su tre e arrivare più in alto possibile”.