Inter Women, Simonetti: “Qui ho potuto raggiungere obiettivi importanti”

Flaminia Simonetti, centrocampista classe '97 della formazione femminile dell'Inter, ha raccontato i suoi inizi nel mondo del calcio e il significato della sua esperienza in nerazzurro all'interno di un'intervista contenuta nel Match Day Programme di oggi: "Ogni volta che vedevo una palla dovevo correre a giocare, il calcio per me fin da bambina è stato sinonimo di divertimento e una valvola di sfogo. Quando mi hanno chiamata la prima volta in Nazionale ho capito che quella era la strada che volevo prendere nella mia vita.