Per l'Inter è tempo di pensare al ritorno degli ottavi di finale di Champions League: i nerazzurri partono dal successo per 1-0 ottenuto a San Siro contro l'Atletico Madrid, e Inzaghi pare intenzionato a riproporre in Spagna tutti i titolarissimi. Secondo Tuttosport c'è un solo dubbio di formazione per il tecnico interista: "È iniziato ieri l'avvicinamento dell'Inter all'Atletico Madrid. Defaticante per chi ha preso parte alla trasferta di Bologna, normale lavoro per tutti gli altri. A parte Sensi e Cuadrado (non inseriti comunque in lista Champions), Inzaghi punterà sui titolarissimi per guadagnare l'accesso ai quarti della competizione.