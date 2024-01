Il Giornale – Inter, l’Epifania tutte le feste porta via: Inzaghi aspetta tre regali

Simone Inzaghi aspetta tre regali nel giorno dell’Epifania. Il Giornale parla così del match tra Inter e Verona in programma oggi a San Siro. “L’obiettivo dell’Inter è semplice e anche la strada per realizzarlo non sembra complicata: battere il Verona all’ora di pranzo per conquistare lo scudetto d’inverno, ma soprattutto garantirsi la distanza minima dalla Juventus che insegue. L’Epifania chiude le feste e il tempo dei regali.