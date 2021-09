Italia-Bulgaria 1-1: a Chiesa risponde Iliev. Barella in campo 64′

L'Italia di Mancini non va oltre il pareggio contro la Bulgaria, un solo punto per gli azzurri nel match di qualificazione ai Mondiali

L'Italia torna in campo dopo la vittoria dell'Europeo. La squadra di Mancini ha sfidato la Bulgaria nelle Qualificazioni per i Mondiali in Qatar e non è riuscita ad andare oltre l'1-1. Al gol di Chiesa ha risposto Iliev. L'interista Barella è stato in campo per 64'.