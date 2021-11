Inter, guarda Oristanio: doppietta in Nazionale, che gol da punizione! – VIDEO

Partita spettacolare, quella di Gaetano Oristanio. Il centrocampista è stato infatti autore di una doppietta nell'ultimo match dell'Italia U20

Una partita spettacolare, quella di Gaetano Oristanio. Il giovane centrocampista dell'Inter, attualmente in prestito in Olanda al Volendam, è stato infatti autore di una doppietta nell'ultimo match giocato dall'Italia Under 20 di Bollini nel match di Elite League contro la Romania, vinto dagli azzurrini per 7-0. In particolare, a lasciare incantati è la rete su punizione di Oristanio, che ha mostrato un saggio delle sue qualità. Ecco le immagini: