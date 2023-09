Spalletti: “Italia, sul pari si può lavorare. Cambieremo qualche elemento”

Luciano Spalletti, ct della Nazionale italiana, ha parlato a Skysport dopo il pari con la Macedonia. «Ci portiamo a casa la prestazione perché fa sempre quello la differenza. Abbiamo cercato di giocare la partita per come ci eravamo organizzati. Forse potevamo fare di più come qualità dentro al campo. Bisognava arrivare più spesso davanti alla linea difensiva. E dovevamo essere più bravi a coprire gli spazi, ma il problema è stato anche il terreno di gioco.», ha spiegato il commissario tecnico.