Serataccia per l'Italia che deve arrendersi alla supremazia della Spagnain mezzo al campo. Alla fine è finita uno a zero con un autogol di Calafiori ma si è rischiato molto di più di quanto il risultato non dica. Così TuttoSport, in prima pagina, titola: "E ci è andata ancora bene". E si legge ancora: "Partita senza storia, Italia annichilita. L'uno a zero su autogol di Calafiori non rende l'imbarazzante superiorità della Spagna. Ma per gli ottavi lunedì basterà un pareggio con la Croazia. Donnarumma evita il tracollo: azzurri dominati sotto ogni aspetto", conclude sulla Nazionale il giornale torinese.