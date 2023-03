Italia U19, i convocati per la fase Elite: Inter, presente Esposito da sotto età

L'attaccante della Primavera nerazzurro è uno dei 4 calciatori nati nel 2005 sui 20 selezionati dal ct Bollini

Fabio Alampi

Ufficializzata oggi dalla FIGC la lista dei giocatori che prenderà parte alla seconda fase di qualificazione dell'Europeo Under 19 in programma a Brema dal 22 al 28 marzo. Sono 20 gli Azzurrini convocati da Alberto Bollini, tutti nati nel 2004 salvo Filippo Calixte Mane, difensore del Borussia Dortmund, Fabio Christian Chiarodia, difensore del Werder Brema, Luca Lipani, centrocampista del Genoa e Francesco Esposito dell'Inter, classe 2005. Nel gruppo, tre i ragazzi in forza a società straniere: Fabio Christian Chiarodia, che giocherà in casa visto che milita nel Werder Brema e Filippo Calixte Mane, nato a Magenta, di origini senegalesi, gioca in Germania ma nel Borussia Dortmund: ambedue difensori centrali e protagonisti lo scorso anno a Tel Aviv nella fase finale dell'Europeo Under 17 con Bernardo Corradi. L'ultimo dei tre è Warrick Daeovie Koleosho, di origini nigeriane, italiano da parte di madre, attaccante dell'Espanyol di Barcellona.

L'appuntamento per la delegazione Azzurra è fissato per la sera di domenica (12 marzo) al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’ all'Acquacetosa di Roma. Il giorno dopo, da Fiumicino, il gruppo Azzurro prenderà il volo per Brema, sede di questa fase élite.

L'Italia è inserita nel gruppo 2 insieme ai padroni di casa della Germania, la Slovenia e il Belgio, un girone decisamente ostico che i ragazzi di Bollini saranno costretti a superare giungendo primi per accedere alle fasi finali della rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio. Il match di apertura sarà proprio contro i tedeschi il 22 marzo (diretta streaming su sito della FIGC dalle 12; non ce ne saranno altre), seguito dalla gara contro la Slovenia il 25 marzo e partita finale contro il Belgio il 28 marzo: i tre incontri in programma alle 12.

Portieri: Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Fabio Christian Chiarodia (Werder Bremen), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Ayode (Fiorentina), Filippo Calixte Mane (Borussia Dortmund), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Justin Kumi (Sassuolo), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Esposito (Inter), Luis Hasa (Juventus), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Samuele Vignato (Monza).