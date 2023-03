Italia U19, i convocati in vista della fase élite: Inter, in lista c’è Esposito

La Nazionale Under 19 si prepara per la fase élite del Campionato Europeo di categoria. Alberto Bollini ha convocato 28 giocatori per il raduno che si terrà a dal 5 all’8 marzo al Centro Tecnico di Coverciano, a pochi giorni dalla partenza (20 marzo) per Brema dove, dal 22 marzo, si svolgerà la seconda fase della qualificazione europea. Un raduno allargato, per verificare le condizioni dei giocatori convocati, tra i quali vi potrebbero essere i 20 Azzurrini che avranno l’onere di superare l’ultimo step che separa la Under 19 dalla fase finale della rassegna continentale in programma a Malta dal 3 al 16 luglio.