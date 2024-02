Esordio con la Nazionale U19 con gol per Giacomo Stabile: il difensore dell'Inter, alla prima presenza con la maglia dell'Italia, è andato a segno nel successo per 3-0 contro l'Austria. Il centrale nerazzurro, entrato in campo nella ripresa al posto del compagno di squadra Stante, ha realizzato la rete del momentaneo raddoppio all'84', sfruttando nel migliore dei modi un traversone dalla destra di Harder. Le altre reti degli Azzurrini del ct Corradi portano la firma di Bruno (Sassuolo) e Scotti (Milan).