Il CT dell'Italia Under 19 ha pre-convocato 30 giocatori per lo stage pre-Europeo: ci sono Cocchi e altri 4 interisti

Matteo Pifferi Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 23:32)

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Dal 7 al 12 giugno la Nazionale Under 19 si ritroverà presso il Centro di Preparazione Olimpica, in provincia di Pisa, per rifinire gli ultimi dettagli in vista della fase finale dell’Europeo di categoria, in programma dal 28 giugno all’11 luglio.

Il tecnico Alberto Bollini ha convocato per l’occasione 30 calciatori – 22 nati nel 2007, sette nel 2008 (Christian Comotto, Cristiano De Paoli, Simone Lontani, Mattia Marello, Andrea Natali, Federico Steffanoni e Samuel Wiafe) e uno nel 2009 (Antonio Arena) – che si raduneranno domenica e, dopo aver sostenuto sette sedute di allenamento in cinque giorni, affronteranno giovedì 11 giugno (ore 17) i pari età del Livorno, che hanno chiuso il Girone A del campionato Primavera 4 all’ottavo posto con 22 punti.

Gli Azzurrini esordiranno nel Gruppo B lunedì 29 giugno (ore 16 locali, 17 italiane) al The Oval di Caernarfon contro la Serbia, per poi affrontare Croazia e Ucraina rispettivamente giovedì 2 luglio (ore 14 locali, 15 italiane), sempre a Caernarfon, e domenica 5 luglio (ore 16 locali, 17 italiane) al Bangor City Stadium. Le prime due classificate di ciascuno dei due gironi accederanno alle semifinali, in programma mercoledì 8 luglio – una a Denbigh (ore 16.30 locali, 17.30 italiane) e l’altra a Wrexham (ore 19 locali, 20 italiane) – mentre la finale è prevista per sabato 11 luglio (ore 19 locali, 20 italiane) al Racecourse Ground.

Le semifinaliste e la vincente del play-off tra le terze classificate di ciascun girone, fissato per mercoledì 8 luglio (ore 14 locali, 15 italiane) a Bangor, si qualificheranno al prossimo Mondiale Under 20, che si giocherà nel 2027 in Azerbaigian e Uzbekistan.

L’ELENCO DEI CONVOCATI

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Alessandro Nunziante (Udinese), Tommaso Vannucchi (Cosenza);

Difensori: Matteo Cocchi (Inter), Cristiano De Paoli (Como), Marco Leandri (Atalanta), Mattia Marello (Inter), Federico Nardin (Roma), Andrea Natali (AZ Alkmaar), Mattia Pellini (Torino), Niccolò Rizzo (Juventus), Francesco Verde (Juventus);

Centrocampisti: Wisdom Acquah (Torino), Federico Coletta (Benfica), Christian Comotto (Spezia), Javison Osarumwense Idele (Atalanta), Mattia Liberali (Catanzaro), Matias Mancuso (Inter), Matteo Mantini (Grasshopper), Emanuele Sala (Milan), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Modena);

Attaccanti: Antonio Arena (Roma), Alessio Cacciamani (Juve Stabia), Alessandro Adriano Crimaldi (Bochum), Filippo Galvagno (Cesena), Jamal Iddrissou (Inter), Simone Lontani (Milan), Salvatore Monaco (Empoli), Mattia Mosconi (Inter).