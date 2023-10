Jacobelli: “Inter? Può arrivare molto lontano ovunque, ha panchina lunga”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Xavier Jacobelli, giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Salisburgo: “È un’Inter che può arrivare molto lontano, sia in campionato che in Champions, perché la vittoria sul Salisburgo conferma la sagacia di Simone Inzaghi nella rotazione dei titolari. Abbiamo avuto un’ulteriore conferma di quanto sia importante avere una panchina lunga. Per questa edizione della Champions il Real Madrid sta facendo vedere quanto sia importante avere un allenatore come Ancelotti, così come un talento come Bellingham”.