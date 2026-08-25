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Le foto con i tifosi, il video dell'incontro con Zanetti e non solo. La prima giornata a San Siro di Curtis Jones è stata ricca di emozioni per il centrocampista inglese che da mesi spingeva per vestire la maglia nerazzurra. Come sottolinea il Corriere dello Sport, l’ex Liverpool è rimasto folgorato dall’atmosfera di San Siro, proprio come era accaduto lo scorso dicembre, quando si era presentato a Milano da avversario in quella notte che fece scattare il colpo di fulmine con i colori nerazzurri.

"Ora conta i giorni che lo separano dalla prima gara ufficiale con la maglia dell’Inter, al termine di una trattativa durata mesi, in cui la sua posizione non si è mai spostata di un millimetro. Sarà anche uno “scouser”, nato e cresciuto a Liverpool, ma il popolo interista lo ha già adottato ed è pronto a trasformarlo in un suo beniamino. Chivu, che tanto si è prodigato per il suo arrivo, a sua volta non vede l’ora di goderselo in campo. Di lui apprezza soprattutto la capacità di fare tante cose diverse e tutte con enorme qualità. Proprio ciò che serve in una squadra che punta ad alzare ulteriormente il livello".

(Corriere dello Sport)