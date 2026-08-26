VIDEO / Inter, Esposito riuscirà a imporsi anche quando Lautaro e Thuram saranno al top?

Dopo i due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, la squadra ieri si è ritrovata ad Appiano: l'obiettivo è la trasferta di Cagliari. Per la prima volta Curtis Jones ha lavorato con i compagni e non è escluso che possa esordire domenica all'Unipol Domus di Cagliari.

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"Nonostante avesse saltato le ultime amichevoli con il Liverpool per un lieve problema all'anca - infortunio tattico per forzare il mercato... -, Jones ha subito lavorato con il gruppo, mostrando una discreta condizione. Scontata la sua convocazione per Cagliari, dove quasi sicuramente Chivu, che ha spinto per il suo acquisto per mesi, lo inizierà a gettare nella mischia. In gruppo anche Thuram e Stones".

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"Il centrale inglese ha già giocato due spezzoni e si candida a una maglia da titolare, magari da contendere ad Akanji. Anche per questo motivo, l'ex City si è allenato domenica, nonostante il riposo. Con lui c'era anche Spence che invece ha continuato il suo programma personalizzato. L'esterno si è presentato a corto di preparazione e ha bisogno di allenamenti mirati per mettersi alla pari con i compagni", si legge su Tuttosport.

(Tuttosport)