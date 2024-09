Mile Jovin, ex calciatore della Stella Rossa, ricorda il doppio confronto con l'Inter nei quarti di finale della Coppa dei Campioni 1980/81, con i nerazzurri che riuscirono a passare il turno (1-1 a San Siro, 0-1 al Marakana): "Abbiamo giocato bene in Italia e siamo tornati con un risultato positivo. Ricordo che Šestić si è "trasformato" per Repčić e ha segnato un gran gol. Al Giuseppe Meazza c'era una bella atmosfera, ma devo ammettere che a Belgrado si stava molto meglio. Abbiamo avuto l'opportunità di assicurarci il passaggio davanti ai nostri tifosi. Abbiamo però avuto tante occasioni che non abbiamo sfruttato e il gol di Muraro nella prima parte della partita ci ha condizionato. Quella partita l'ho giocata da infortunato, mi fecero due iniezioni che non ebbero effetto, quindi sono uscito dopo il primo tempo. Resta un grande rammarico non essere andati avanti, avevamo ottenuto un buon risultato a Milano, ma qui non siamo riusciti a mettere in pratica ciò per cui ci eravamo allenati".