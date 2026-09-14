A Pressing Alberto Brandi ha parlato di Adzic, il calciatore che la Juve ha ceduto al Sassuolo e che ha deciso all'ultimo minuto la partita: 3-2 per i neroverdi. Durante la trasmissione hanno parlato in particolare di una coincidenza che coinvolge il calciatore montenegrino e l'Inter. L'ha spiegata Alberto Brandi: "Il paradosso della Juve è che tutti i gol segnati finora fatti dalla Juve sono arrivati dai piedi dei giocatori che erano in uscita, ultimo Zhegrova. Chi è andato è Adzic. Questa sera festeggiava il compleanno, non il suo, ma il compleanno di un gol storico che ha fatto un anno fa. Non fare quel gesto...".

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Si rivolge a Trevisani il conduttore. Che nel frattempo stava facendo il gesto delle mani a farfalla per imitare la mancata parata di Sommer. Il riferimento era alla partita vinta dai bianconeri contro l'Inter. "Il gol è stato segnato al 91esimo il 13 settembre del 2025 contro la squadra nerazzurra, il gol del 4-3 che risolve la partita, alla terza giornata del campionato stesso. Un anno dopo segna a tempo scaduto il gol che abbatte la sua Juventus. Finora tre gol e un assist per il giocatore con la maglia del Sassuolo", precisa ancora Brandi.

(Fonte: Pressing)