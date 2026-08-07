Giornata di vigilia per Inter e Juventus. Domani andrà in scena a Perth, in Australia, il primo Derby d’Italia della stagione, in amichevole.

Luciano Spalletti dovrà rinunciare ad alcuni elementi della sua rosa. Secondo quanto emerso, Gatti è in forte dubbio per un affaticamento muscolare, mentre Celik, Kelly e Zhegrova oggi non hanno svolto la partitella e sono in dubbio per la gestione dei carichi di lavoro.

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In difesa dovrebbero giocare Bremer e Koopmeiners al centro, con Kalulu e Cambiaso sugli esterni. A centrocampo spazio a Locatelli e Douglas Luiz.

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Sulla trequarti Spalletti ha provato in allenamento McKennie, Alajbegovic e Conceicao, con David unica punta.