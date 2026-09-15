Giancarlo Marocchi, intervenuto su Skysport per commentare il momento della Juventus dopo la sconfitta all'ultimo minuto rimediata contro il Sassuolo, ha parlato del senso di appartenenza che non riscontra nella squadra bianconera attaccando un po' gli uomini di Spalletti. E si è riferito in un passaggio del suo discorso pure all'Inter.

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«I giocatori dell'Inter che giocano da tempo, anche alcuni stranieri, hanno un approccio diverso alla partita e sicuramente diverso alle difficoltà ed è anche facile individuarlo questo. Ma non si può non chiedere ad un giocatore acquistato per la Juve di non avere la percezione del pericolo e fare come ieri», ha sottolineato.

-Compito della società Juve trasmettere quei valori?

Una volta alla Juve se pareggiavi o perdevi ti sentivi a disagio, era quello che era nell'aria. Cosa possono percepire ora i giocatori che non sanno la storia della squadra dove giocano e pensano solo ai contratti. Incide sempre meno il senso di appartenenza.

(Fonte: SS24)