Serie A: la Juventus non va oltre l’1-1 in casa contro la Salernitana. È -25 dall’Inter

La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro la già retrocessa Salernitana: finisce 1-1, bianconeri a -25 dall'Inter

La Juventus non va oltre il pareggio in casa contro la già retrocessa Salernitana. Finisce 1-1 il match, all'iniziale vantaggio ospite con Pierozzi risponde Rabiot nel finale di gara. Bianconeri così a quota 67 punti alla pari con il Bologna al terzo posto in classifica, a -25 dall'Inter.