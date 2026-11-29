Dopo la sconfitta per 3-0 a Como, Juventus a rapporto al Sinigallia con i tifosi presenti nel settore ospiti.

Al termine della gara, dopo l’ennesimo passo falso stagionale, i sostenitori bianconeri hanno chiesto e ottenuto un confronto con i calciatori.

Confronto squadra-tifosi

I bianconeri crollano sotto i colpi di Nico Paz e Douvikas, dopo l’espulsione dopo appena 5 minuti di Kolo Muani per il pugno su Valle.

Dopo il fischio finale, i giocatori bianconeri si sono diretti verso il settore riservato ai sostenitori juventini per ascoltarne le rimostranze.

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La frase di Vicario ai tifosi

Tra coloro che si sono confrontati con la tifoseria Guglielmo Vicario e Federico Gatti. "Avete ragione", la risposta del portiere bianconero alle rimostranze dei sostenitori della Vecchia Signora.