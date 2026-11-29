Tensione al Sinigaglia dopo il ko bianconero. I sostenitori chiedono spiegazioni alla squadra e Vicario risponde alle rimostranze: "Avete ragione"
VIDEO / Ex Inter, la moglie di D'Ambrosio lo coinvolge nel trend del momento: "L'unico che..."
Dopo la sconfitta per 3-0 a Como, Juventus a rapporto al Sinigallia con i tifosi presenti nel settore ospiti.
Al termine della gara, dopo l’ennesimo passo falso stagionale, i sostenitori bianconeri hanno chiesto e ottenuto un confronto con i calciatori.
Confronto squadra-tifosi
I bianconeri crollano sotto i colpi di Nico Paz e Douvikas, dopo l’espulsione dopo appena 5 minuti di Kolo Muani per il pugno su Valle.
Dopo il fischio finale, i giocatori bianconeri si sono diretti verso il settore riservato ai sostenitori juventini per ascoltarne le rimostranze.
La frase di Vicario ai tifosi
Tra coloro che si sono confrontati con la tifoseria Guglielmo Vicario e Federico Gatti. "Avete ragione", la risposta del portiere bianconero alle rimostranze dei sostenitori della Vecchia Signora.
© RIPRODUZIONE RISERVATA