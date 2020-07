Andrea Pinamonti resta un obiettivo concreto per il mercato della Juventus in vista della prossima stagione. Alfredopedulla.com rivela che il club bianconero ha allacciato contatti con il Genoa, proprietario del cartellino, e sta provando a trovare l’accordo con il Grifone.

A febbraio, il Genoa ha esercitato il diritto di riscatto per il classe 1999 per poco più di 18 milioni di euro dall’Inter, che ha la possibilità di intervenire ma non è detto che lo farà.