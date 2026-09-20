Alle 18 all'Allianz Stadium scendono in campo Juventus e Atalanta per il match valido per la quinta giornata di Serie A.

Juve che vuole riscattare il KO di una settimana fa contro il Sassuolo, Atalanta che cerca di interrompere la striscia di due sconfitte di fila dopo aver collezionato 6 punti nelle prime due uscite stagionali.

Ecco le formazioni ufficiali, le scelte di Spalletti e Sarri per Juventus-Atalanta. Sorprese in casa Atalanta perché Sarri tiene in panchina Gaetano e Scamacca, giocano Samardzic e Krstovic.

FORMAZIONI UFFICIALI JUVENTUS-ATALANTA

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumì, Celik; Douglas Luiz, McKennie; Conceiçao, Nico Gonzalez, Alajbegovic; Kolo Muani. All. Spalletti.

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Kessie, Ederson, Samardzic; De Ketelaere, Krstovic, Rowe. All. Sarri.