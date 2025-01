Juventus-Milan, forfait dell’ultimo minuto: out Conceicao nel riscaldamento

Uno dei temi più suggestivi di Juventus-Milan che sta per cominciare era sicuramente la sfida tra Sergio Conceicao e suo figlio Francisco. L'allenatore rossonero, al suo debutto sulla panchina, avrebbe affrontato suo figlio, uno dei valori aggiunti tra i bianconeri di Motta. Così non sarà, però, nonostante fosse schierato nelle formazioni ufficiali.

Il portoghese, infatti, ha lasciato il campo durante il riscaldamento a causa di un problema muscolare da approfondire. Era quasi in lacrime, più per il dispiacere e la tensione accumulata che per il dolore. Consolato dai compagni, ha raggiunto poi gli spogliatoi. Guarderà i suoi compagni dalla panchina. Al suo posto in campo ci sarà Kenan Yldiz.