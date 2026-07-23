Stadio esaurito per la seconda uscita stagione dell'Inter in Germania
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Dopo l'amichevole di ieri, l'Inter sarà di nuovo in campo domenica 26 luglio. Nuovo test per la formazione di Chivu che potrà provare la condizione di tutta la rosa.
Il 26 luglio, il Karlsruher SC ospiterà i campioni d'Italia e vincitori della Coppa Italia, l'FC Internazionale Milano, al BBBank Wildpark per la partita d'esordio stagionale . L'amichevole è considerata l'evento clou della preparazione estiva del KSC .
I biglietti rimanenti sono andati esauriti in 20 minuti , ha dichiarato un portavoce del KSC alla redazione di KA News.
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