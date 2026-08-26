VIDEO / Gimenez, Kean e... Ecco chi sono i più spreconi della Serie A ad oggi

Dopo l'arrivo in ritardo di questa mattina al centro sportivo Viola Park, e la sua scelta di non allenarsi con il resto dei compagni, l'attaccante Moise Kean è stato multato dalla Fiorentina per il suo comportamento, non in linea con le regole dello spogliatoio viola.

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Il club di proprietà della famiglia Commisso ha fatto sapere a Kean che dovrà presentarsi nel pomeriggio per una seduta personalizzata, visto che il resto della squadra oggi ha in programma un solo allenamento, e se il classe 2000 vercellese non si presenterà, sarà nuovamente multato.

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Sempre Kean è convocato anche per la seduta di domattina prevista per De Gea e compagni, e anche in tal caso, se scegliesse di non presentarsi o non allenarsi, riceverà una nuova sanzione pecuniaria. La Fiorentina non considera Kean fuori rosa, e al momento non ritiene congrua l'offerta fatta dal Como, circa 40 milioni di euro, per acquisire il cartellino del giocatore.