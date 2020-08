Mangiante: “Vicinissimo il passaggio dalla Roma all’Inter di Kolarov”

Si sta accelerando sul fronte Kolarov. L’Inter vuole accontentare Conte e dopo aver trovato l’accordo con il giocatore per il passaggio in nerazzurro si lavora per trovare un’intesa con la Roma. Secondo quanto sostiene Angelo Mangiante si va verso il sì del club giallorosso alla partenza del giocatore: “Vicinissimo il passaggio dalla Roma all’Inter di Kolarov”, ha scritto il giornalista – inviato di Skysport a seguito dei giallorossi – su Twitter.

A Skysport il giornalista ha poi aggiunto: «Sulla scelta di Kolarov la Roma non può fare molto. Lui ha una mentalità vincente e se capisce che può vincere non puoi fermarlo. Ha 35 anni ma è sempre stato il primo ad arrivare e l’ultimo a lasciare Trigoria dopo gli allenamenti. È un giocatore integro, può giocare anche fino a 40 anni. La mentalità, l’agonismo suoi sono tipici di Conte. E di fronte alla volontà del calciatore di andare la Roma non può trattenerlo, ha la smisurata motivazione di vincere».

(Fonte: SS24)