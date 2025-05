Kone-Pasalic era rigore? Ravezzani: “Ranieri non conosce la regola oppure…”

Ha fatto molto discutere il rigore non concesso alla Roma per il contatto tra Koné e Pasalic

Ha fatto molto discutere il rigore non concesso alla Roma per il contatto tra Koné e Pasalic. Inizialmente l'arbitro Sozza ha concesso il penalty salvo poi essere chiamato dal VAR a ricontrollare l'azione, per poi revocare il calcio di rigore ai giallorossi.