SI – Werner, Ausilio sincero: domino attaccanti. L’Inter, Lautaro e la caccia alle punte

Timo Werner è stato accostato all’Inter, ma Ausilio era stato sincero quando aveva detto ‘non arriverà da noi’. Il giocatore è vicinissimo al Chelsea e cambia tutto sul mercato degli attaccanti. A partire da Lautaro Martinez, spiega Pedullà su Sportitalia.

L’argentino ha accettato la proposta del Barcellona, ma serve tempo per trovare l’accordo con il club milanese. Il calciatore non ha mai sbarrato la porta ai blaugrana. Se non si dà per certa la sua partenza è perché il club nerazzurro è stato chiaro sulla volontà di cederlo solo a fronte della clausola rescissoria. I dirigenti interisti se lo terrebbero volentieri ma non smetterebbero di andare a caccia di altre punte: Cavani, per esempio. Ma su SI si parla anche di Adolfo Gaich, attaccante del San Lorenzo che sarebbe sui taccuini degli osservatori interisti. Lo ha ammesso anche il club argentino.

(Fonte: SI)