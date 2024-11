"Dopo settanta minuti di Inter-Venezia gli applausi scroscianti hanno tributato l’uscita dal campo di Lautaro Martinez. Pochi minuti prima, cinque per l’esattezza, San Siro era schizzato in piedi per un gol tanto atteso nel vero senso della parola. Per l’esattezza 249 giorni, visto che Lautaro Martinez non segnava nella casa interista da oltre otto mesi, dal poker rifilato all’Atalanta il 28 febbraio scorso". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport su Lautaro Martinez, che non segnava da oltre otto mesi a San Siro.

Dal gol all'Atalanta, il Toro aveva segnato in trasferta tra Frosinone (stagione 2023/2024), Udine, Roma ed Empoli. In casa, invece, ben nove partite senza la gioia personale. "Davanti al proprio popolo fa un effetto ben diverso, può essere la cosiddetta scintilla per incendiare una stagione iniziata all’inseguimento, in ritardo rispetto al resto dei compagni per via della Coppa America in quella precedente. Il capitano nerazzurro ci teneva tantissimo, l’ha dimostrato anche l’esultanza rabbiosa dopo il triplice fischio nel momento in cui è tornato verso il centro del campo per ricevere l’abbraccio di tutti i compagni. In vista di due big match, contro Arsenal e Napoli, le rivali sono avvisate anche perché entrambe le partite tra mercoledì e domenica si giocheranno ancora a San Siro, tornata la casa di sempre dove far gol in area di rigore", commenta poi il CorSport.