Nella notte tra mercoledì e giovedì, l'Argentina ha travolto la Bolivia per 4-0. Lautaro Martinez ha aperto le marcature con il classico gol dei suoi: finta e controfinta al limite dell'area e poi rasoterra all'angolino che non ha lasciato scampo a Viscara. Il Toro ha così raggiunto quota 41 gol in 85 partite, piazzandosi a un solo gol da Sergio Agüero, terzo miglior marcatore di sempre dell'Argentina.

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"Lautaro in questa stagione ha cominciato forte, tirato a lucido dopo le vacanze e una preparazione veloce cominciata a inizio agosto che lo ha visto immediatamente in campo nelle partite da tre punti. In quattro gare di campionato ha segnato 4 reti segnando due doppietta decisive contro Napoli e Roma. Con l'Argentina voleva partire lasciando subito il segno, per mandare un messaggio a tutti: “In quella finale dovevo esserci (pure) io”. Con la rete contro la Bolivia, il dieci nerazzurro è arrivato a quota 41 gol in nazionale, uno in meno del "Kun" Aguero, terzo bomber di sempre della Selección. L'obiettivo di Lautaro, ovviamente, è quello di raggiungere e sorpassare l'ex Atletico Madrid, magari già nelle prossime due gare contro Burkina Faso e Benin", sottolinea Tuttosport.

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"Lautaro, che ha terminato la gara con un turbante in testa a causa di una tacchettata involontaria ricevuta sulla nuca, tornerà a Milano l'8 ottobre, a meno di 48 ore dalla partita col Parma. E' probabile che Chivu lo risparmi, tenendolo pronto per la sfida di Champions col Bruges, gara che l'Inter non potrà fallire. Col Parma torneranno a disposizione quasi tutti i giocatori nerazzurri, compresi Spence, Calhanoglu (ieri prima parte dell'allenamento in gruppo) e Dimarco (anche lui ieri parzialmente con la squadra). Servirà più tempo per Stones".

(Tuttosport)