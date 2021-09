Inter-Real, Lautaro senza dubbio tra i migliori. “Ecco il perché della sostituzione”

Fra i migliori dell’Inter nell’ora in cui i nerazzurri hanno tenuto in scacco il Real Madrid, c'è senza dubbio Lautaro Martinez

L'Inter di inizio stagione ha lasciato una piccola certezza: i gol di Lautaro Martinez saranno fondamentali. Ieri il Toro non è riuscito a battere Courtois ma ha messo in campo un'ottima prestazione da centravanti di livello assoluto qual è. Scrive in merito Tuttosport: "Fra i migliori dell’Inter nell’ora in cui i nerazzurri hanno tenuto in scacco il Real Madrid, c'è senza dubbio Lautaro Martinez che insieme a Dzeko ha costretto Courtois ai miracoli. L’argentino, a differenza del bosniaco ha centrato meno la porta ma è stato forse addirittura più pericoloso.