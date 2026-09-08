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Boban, negli studi di Skysport, prima di Real-Inter, ha parlato della partita e ha detto la sua rispetto a quanto potrebbe accadere a Madrid. Â«Chivu ha detto di non dover dimostrare nulla, ma ieri non esiste nel calcio. Esiste solo domani e la prossima partita. Anche quando vinci la partita ed Ã¨ finita e hai vinto sotto la doccia pensi alla prossima, ma credo sia stata una frase sfortunata. Lo vedo molto filosofico, spirituale e profondo ma vedo giuste le cose che ha detto sulla qualitÃ dei centrocampisti. Ce li ha anche in panchina e puÃ² reggere il Real che Ã¨ una super rivale, una squadra pazzesca e quando lo diciamo pensiamo proprio a MbappÃ© e Vinicius, che ha nominato proprio Chivu. A volte anche Bellingham quando si svegliaÂ», ha detto l'ex calciatore rossonero.

Â«Credo che Barella abbia un ruolo fondamentale questo sera. PerchÃ© Diouf farÃ fatica e dovrÃ essere bravo il giocatore italiano a dare una mano, a raddoppiare anche quando rimane alto, dovrÃ dare una mano a difendere e dovrÃ essere bravoÂ», ha aggiunto sulle scelta a destra del tecnico dell'Inter.

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Lautaro?

Jones: con lui l'Inter avrÃ caratura europea?

«Bella storia, una dimostrazione di appartenenza bellissima. Lui ama l'Inter e gli interisti amano tanto lui che ha dato tanto, che continua a segnare, ha tanto carattere, un grandissimo giocatore. Una bella storia sÃ¬. Sono contento che sia rimastoÂ».Vedremo. Io avrei messo. E non lo dico perchÃ© Ã¨ croato, ci credo tanto in questo ragazzo: Ã¨ un giocatore straordinario anche per queste partite e lo ha dimostrato al Mondiale e l'anno scorso con gol importanti anche in CL. Poi Ã¨ veloce. Questa sera il Real non sarÃ compatto a rincorrere velocemente la palla e nell'ultima partita ha rischiato tantissimo su ogni contropiede. Vedremo come andrÃ ma sicuramente preferivo Sucic.

(Fonte: SS24)