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Lavezzi: “Ciclo Napoli vincente, con Allegri si alza il livello perché lui…”

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"Credo che il Napoli abbia già un ciclo vincente. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato secondo", dice Lavezzi
Matteo Pifferi Redattore 

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A margine dell'evento benefico Benito Stirpe Live The Dream, Ezequiel Lavezzi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli, tra l'addio di Conte e l'arrivo di Allegri per il quale manca solo l'ufficialità:

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"Credo che il Napoli abbia già un ciclo vincente. L'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno è arrivato secondo.

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Sicuramente, se dovessero prendere Allegri, potrà fare salire la squadra a un livello ancora maggiore. Allegri ha già vinto campionati in passato e mi auguro che possa riuscirci anche a Napoli".

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