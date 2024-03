Le considerazioni di Luca Pellegrini dopo l'espulsione contro il Milan: "Il sangue in faccia non è stato sufficiente"

Una sconfitta arrivata per 1-0 contro il Milan con una Lazio che ha terminato la partita in 8 uomini. Luca Pellegrini, difensore dei biancocelesti e primo dei tre espulsi per doppio giallo - polemiche per la seconda ammonizione perché lo stesso Pellegrini si era inizialmente fermato perché un compagno era a terra con Pulisic che invece ha proseguito prima di prendere il fallo dal laziale -, ha lasciato sui social le sue considerazioni sul match: