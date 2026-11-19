Il Leicester City interrompe la sponsorizzazione con BC Game dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatrice del marchio
VIDEO FCIN1908 / Carnevali: "Negli anni fatti degli errori. Mercato, il settlement ci limita"
Il Leicester City interrompe la sponsorizzazione con BC Game dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatrice del marchio. La decisione, maturata dopo le proteste dei tifosi, comporta la rimozione immediata del logo dalle maglie della squadra inglese, attualmente in League One, la terza divisione. La collaborazione era iniziata nella stagione 2024-25.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Mercato Inter
FCINTER1908 – Inter-Calhanoglu, c’è l'offerta per il rinnovo: cifre subito pesanti. La risposta di Stipic
Probabili formazioni
Sky - Atalanta-Inter, probabile formazione: ballottaggio in mezzo, in avanti Lautaro recupera
Interviste
Conte: "Cosa fece Marotta per portarmi all'Inter. Andai via perché in riunione mi dissero..."
Giovanili
Mondiale U17, domani l'esordio dell'Italia: l'Inter osserva Donato e Galliera
Ultima ora
Inter, svelato il design della terza maglia 2027/28: torna il Biscione, ma con una novità
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti