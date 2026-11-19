Il Leicester City interrompe la sponsorizzazione con BC Game dopo la nomina della pornostar russa Eva Elfie ad ambasciatrice del marchio. La decisione, maturata dopo le proteste dei tifosi, comporta la rimozione immediata del logo dalle maglie della squadra inglese, attualmente in League One, la terza divisione. La collaborazione era iniziata nella stagione 2024-25.

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