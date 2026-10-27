In una lunga intervista concessa a Flashscore, il tecnico del Club Brugge, Ivan Leko è tornato sulla vittoria in Champions League contro l'Inter. "È sicuramente tra le vittorie più importanti. Ho avuto la fortuna di vivere alcune vittorie memorabili. Qualche anno fa abbiamo vinto 4-0 in trasferta a Monaco in Champions League con il Club Brugge. Con l'Anversa, abbiamo battuto il Tottenham di José Mourinho 1-0 quando erano in testa alla Premier League."

"L'anno scorso, battere il Marsiglia per 3-0 è stata un'altra serata memorabile in Champions League. Ho vinto anche partite di campionato cruciali che mi hanno permesso di conquistare dei trofei. Ma battere l'Inter a San Siro è senza dubbio tra i momenti più memorabili".

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Quanto ha influito Yann Sommer, arrivato dall'Inter prima dell'inizio della stagione, in quella partita?

"Assolutamente sì. È stato uno dei nostri migliori giocatori e continua ad essere uno dei più importanti della nostra squadra. Nel mondo del calcio si sa che per ottenere grandi risultati serve un portiere di livello mondiale. Basti pensare a

Thibaut Courtois

per il Real Madrid, a Donnarumma per il PSG e ora per il City, o a ciò che Alisson ed Ederson hanno fatto per Liverpool e Manchester City nel corso degli anni. Per vincere con costanza serve un portiere d'élite. Yann è stato un acquisto fantastico e un giocatore indispensabile per noi".

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Come si è concretizzato il trasferimento di un giocatore del calibro di Sommer?

"Avevamo bisogno di un portiere di alto livello, quindi il nostro consiglio di amministrazione e il dipartimento scouting hanno valutato diversi obiettivi. Alla fine, la decisione è stata quella di puntare tutto su Yann. Sono felicissimo che il club lo abbia convinto a unirsi al nostro progetto. Finora tutto è andato per il meglio".

(Flashscore)