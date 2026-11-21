Finisce l'avventura di Paolo Nicolato sulla panchina della nazionale di calcio lettone. La federcalcio locale (Flc) ha infatti comunicato l'esonero del tecnico italiano, specificando che la decisione è arrivata in seguito ai mediocri risultati raggiunti dalla squadra diretta da Nicolato.

Nicolato, il commento del presidente

"Sotto la guida di Paolo Nicolato, lo stile di gioco della nazionale lettone è migliorato. L'impatto completo di tali cambiamenti andrà valutato su un periodo più lungo e siamo convinti che i semi gettati porteranno i loro frutti. Tuttavia, lo stile di gioco da solo non basta e la nazionale lettone deve fissare obiettivi sportivi più alti e puntare a risultati migliori rispetto a quelli conseguiti", ha commentato il presidente della Flc, Vadims Lasenko.

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I numeri di Nicolato

Dalla sua assunzione nel febbraio del 2024, Nicolato aveva guidato la nazionale lettone per trenta incontri, con appena cinque vittorie, dieci pareggi e quindici sconfitte.

Il contratto del tecnico vicentino sarebbe scaduto nel novembre del prossimo anno.

(Fonte: ANSA).