FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Libero: “Nonostante il double, l’Inter non vuole mai perdere. E dopo il Milan…”

ultimora

Libero: “Nonostante il double, l’Inter non vuole mai perdere. E dopo il Milan…”

Libero: “Nonostante il double, l’Inter non vuole mai perdere. E dopo il Milan…” - immagine 1
"Neanche il clima di festa per la doppia scudetto-Coppa Italia fa passare all'Inter la voglia di vincere", scrive Libero
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Bologna-Inter è una partita balneare, ma non per questo poco godibile. Anzi, le due squadre giocano sciolte e regalano spettacolo al Dall'Ara, con il match che finisce con un pirotecnico 3-3". Apre così l'articolo di Libero in merito all'ultima partita di campionato per l'Inter che ottiene un pareggio in rimonta.

Libero: “Nonostante il double, l’Inter non vuole mai perdere. E dopo il Milan…”- immagine 2
Getty Images

"Neanche il clima di festa per la doppia scudetto-Coppa Italia fa passare all'Inter la voglia di vincere. O meglio, non perdere in questo caso, con i nerazzurri che nel finale rimontano dal 3-1 e infilano la dodicesima partita consecutiva senza sconfitte", ricorda il quotidiano che poi aggiunge:

Pio Esposito
Getty Images

"In pratica, dopo il KO nel derby con il Milan che sembrava aver riaperto la lotta scudetto, l'Inter non si è più guardata indietro e si è resa protagonista di una splendida cavalcata trionfale".

Leggi anche
Intanto Aleksandar Stankovic si candida a miglior talento del campionato belga
Inter, scudetto da marcia trionfale: ritmo dominante a San Siro e fuori. E mai nessuno aveva…

© RIPRODUZIONE RISERVATA