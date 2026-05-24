"Bologna-Inter è una partita balneare, ma non per questo poco godibile. Anzi, le due squadre giocano sciolte e regalano spettacolo al Dall'Ara, con il match che finisce con un pirotecnico 3-3". Apre così l'articolo di Libero in merito all'ultima partita di campionato per l'Inter che ottiene un pareggio in rimonta.

"Neanche il clima di festa per la doppia scudetto-Coppa Italia fa passare all'Inter la voglia di vincere. O meglio, non perdere in questo caso, con i nerazzurri che nel finale rimontano dal 3-1 e infilano la dodicesima partita consecutiva senza sconfitte", ricorda il quotidiano che poi aggiunge:

"In pratica, dopo il KO nel derby con il Milan che sembrava aver riaperto la lotta scudetto, l'Inter non si è più guardata indietro e si è resa protagonista di una splendida cavalcata trionfale".