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Paolo Liguori, giornalista e grande tifoso della Roma, nel suo editoriale per Il Messaggero ha parlato del big match in programma oggi all'Olimpico tra i giallorossi di Gasperini e l'Inter di Chivu: "Roma-Inter non vale un campionato, vale un sabato di grande divertimento e - speriamo - di gioia. All'Olimpico il meglio che offre il campionato, al netto del Como".

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"L'Imprevedibile, in una partita così blindata è sempre in agguato e il nostro imprevedibile si chiama Paulo Dybala. Altre volte in passato è toccato a noi subire il colpo dell'avversario, specie dopo l'addio di Capitan Totti, ma stavolta ho sognato e spero che sia un colpo del talentuoso Paulo a risolvere il match. Non dico che la Roma è affidata a Dybala, perché Gasperini ha costruito una macchina molto solida in tutti i reparti e brillante anche in panchina, sempre per quello spirito di gruppo indomabile, ma il genio di Dybala potrebbe essere la ciliegina sulla torta. [...] Sappiamo che contro l'Inter ci sarà da soffrire come al solito, ma noi siamo professionisti dell'attesa".