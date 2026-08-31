Intervistato da Cagliarinews24, Fabio Liverani ha commentato l'inizio di stagione del Cagliari. La squadra di Pisacane è reduce dalla sconfitta di misura contro l'Inter.

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"Do un giudizio positivo perché la linea dettata dal Presidente Giulini è condivisa dalla gente, dalla proprietà, dall’allenatore, dal direttore sportivo, quindi quando c’è unità di intenti difficilmente si sbaglia. Quando si ha lo stesso pensiero anche nel soffrire, perché ci saranno momenti di sofferenza e di difficoltà. E’ normale quando si ha una squadra giovane, in questi casi bisogna anche avere la forza di capire che ci possono essere momenti così. Ma se si ha la stessa idea totale nell’ambiente, nella società e nello staff, il lavoro paga sempre".

"L’anno scorso sono stati ripagati, credo che anche quest’anno la partenza sia buona, in linea. Ieri ho visto la partita, è vero che l’Inter meritasse di vincere, però la cosa positiva che ho visto è che il Cagliari è una squadra che rimane attaccata al risultato, che vola di entusiasmo, che ha bisogno del proprio stadio. Credo che l’obiettivo che si erano dati lo abbiano centrato l’anno scorso, quest’anno sono partiti abbastanza bene. Due partite e tre punti, è il loro obiettivo, e quindi credo che la linea è tracciata e devono continuare così".

(cagliarinews24.com)