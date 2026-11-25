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Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani ha commentato il grande inizio di stagione della Lazio. Dopo dodici giornate la squadra di Gattuso è sorprendentemente in testa alla classifica. "Ad oggi la parola ‘scudetto’ è difficile da pronunciare per tante cose, se pensi da dove sei partito, se guardi la rosa di altre squadre. Però parlare del ‘quarto posto’ credo sia lecito, non sarà semplice ma la Lazio ha dimostrato sul campo che si può pensare a questo. La Lazio deve competere sempre per l’Europa, dalla Conference in sù. Dalla Conference in giù, per la Lazio, la stagione è sempre negativa. Tra due mesi analizzeremo quello che sarà, ad oggi credo si possa giocare per la Champions League”.

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“Discorso Champions, c’è da temere più il Milan o il Como? Io il Como lo vedo dentro le prime quattro, è una squadra che difficilmente può toppare con le medio-piccole, il Milan sta risalendo ma ancora il Como lo vedo favorito. Il presidente rossonero comunque ci ha messo la faccia e questo conta, quindi a gennaio sicuramente farà qualcosa. Il Milan lo vedo in miglioramento ma ancora in una fase di costruzione, è chiaro che il mercato di gennaio può spostare gli equilibri. Il Como ha un’identità. Inter, Lazio, Roma e Como difficilmente possono perdere tanti punti con le squadre della parte destra. Milan e Juventus non mi danno questa certezza con le ‘piccole’".

(lazionews.eu)