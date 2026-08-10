Un consorzio che include il fondatore di Amazon Jeff Bezos è vicino a concludere un accordo per l'acquisizione di circa un terzo delle quote del Liverpool Football Club. Il Fenway Sports Group, azionista di maggioranza del Liverpool, si sta preparando a fare un annuncio questa settimana (anche se potrebbe poi slittare di una settimana). Il consorzio è guidato da Amit Bhatia, genero del miliardario dell'acciaio Lakshmi Mittal.

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Questo è quanto scrive sul proprio sito Skysports UK che specifica: "Se l'accordo andasse in porto, tre degli individui più ricchi del mondo diventerebbero comproprietari dei Reds, una delle squadre di maggior successo nella storia del calcio inglese".

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"Il patrimonio del signor Bezos, stimato da Forbes, supera i 207 miliardi di sterline (240 miliardi di euro), mentre quello del signor Saverin si aggira intorno ai 23,7 miliardi di sterline (27 miliardi di euro). Il loro investimento nel Liverpool valuterà il club 4,4 miliardi di sterline (5.14 miliardi di euro), rendendolo uno degli accordi più ricchi di sempre nella storia del calcio. Secondo una fonte interna, l'accordo dovrebbe ora essere leggermente più ampio di quanto previsto in precedenza, potenzialmente coinvolgendo una partecipazione superiore al 30%".

"Il proprietario dei Boston Red Sox ha acquistato il Liverpool per soli 300 milioni di sterline, in un momento in cui il club versava in gravi difficoltà finanziarie. L'arrivo di un consorzio così potente alimenterà le aspettative che i suoi membri cercheranno in ultima analisi di ottenere il controllo totale dei Reds", conclude il sito del canale satellitare. Nessuna conferma o smentita dai diretti interessati.

(Fonte: Skysports.com)