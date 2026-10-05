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Dalle colonne de L’Equipe, Bixente Lizarazu mette in discussione la scarsa profondità della rosa francese nel ruolo di terzino. Pur elogiando gli esperimenti di Zinédine Zidane, con Diouf in prima linea, il campione del mondo del 1998 spera di vedere più giocatori cimentarsi in questo ruolo: "Rivoluzionando completamente la fascia sinistra, escludendo Lucas Digne e i fratelli Hernandez e dando molto spazio a Pierre Kalulu sulla destra, Zinedine Zidane ha voluto ripartire da zero sulle fasce. Mi è piaciuta la prestazione di Adrien Truffert contro l'Italia, più completa rispetto alla sua prima partita contro la Turchia, sia in fase difensiva che offensiva”.

"Ho apprezzato anche la prestazione di Andy Diouf; forse ha dimostrato maggiore potenza atletica nei contrasti. Anche lì ha giocato con carattere e senza risparmiarsi. In generale, Zinedine si sta prendendo dei rischi in tutti gli aspetti del gioco, ma è nelle sue scelte relative ai terzini che si nota la maggiore innovazione. Un allenatore può avere una visione, come Fabregas quando ha riposizionato Da Cunha come centrocampista difensivo o Aimé Jacquet quando ha utilizzato Lilian Thuram come terzino destro. Questo potrebbe essere il caso di Diouf per Zinédine Zidane. Per quel ruolo, mi sembra che abbia tutte le qualità. Si integra bene con la difesa e la sua atleticità e il suo controllo di palla lo aiuteranno a eccellere in questa posizione se continuerà a crescere. “Tuttavia, pur trovando queste soluzioni incoraggianti, la situazione dimostra che non disponiamo di un ampio bacino di terzini, e questo mi preoccupa. Questo problema persiste da diversi anni. Non so se dipenda dalla scarsa propensione dei giocatori a ricoprire quel ruolo o dalla nostra incapacità di allenarli adeguatamente”.

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“È un peccato che non esista un programma di allenamento adeguato. È senza dubbio il ruolo più completo. Serve resistenza per coprire l'intera larghezza del campo, serve la capacità di scattare per avanzare sulla fascia e per difendersi dagli esterni, che in genere sono i più veloci e i migliori dribblatori della squadra avversaria. Bisogna essere tecnicamente dotati in attacco, con un'ottima tecnica individuale per superare i difensori e crossare. Richiede anche le doti di un difensore puro”