La prima giornata è andata in archivio non senza polemiche arbitrali. Hanno fatto molto discutere, infatti, due episodi in particolare: il non fischio di Di Bello (e il mancato intervento del VAR) in Genoa-Napoli in occasione del gol di De Bruyne dopo il contatto tra il centrocampista belga e Vasquez, gol che ha sbloccato la partita.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In Torino-Milan, invece, non è stato ravvisata alcuna irregolarità nel tocco di braccio di Vlasic sul tentativo di Cisse, sempre sul punteggio di 0-0. Bruno Longhi, giornalista, su Twitter ha espresso un dubbio che attanaglia molti e che riguarda anche il silenzio di Orsato. CONTINUA A LEGGERE