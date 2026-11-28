Il giornalista ricorda l'ex giocatore scomparso nella giornata di ieri
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Nella giornata di ieri si è spento a 67 anni Juary. Sbarcò in Serie A nel 1980 indossando la maglia dell'Avellino, poi giocò anche per Inter, Ascoli e Cremonese. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ricorda proprio il periodo nerazzurro di Juary segnato da infortuni.
"All'Inter arrivò pieno di entusiasmo ma la sfortuna e l'isolamento lo segnarono. Poi lo riabbracciai in una Supercoppa: restava una persona dolce e squisita, per tutti "Giù Giù" o "Arnold". Ci lascia un pezzetto di cuore".
(Radio Sportiva)
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