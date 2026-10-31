Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha commentato il progetto del Nuovo Stadio
VIDEO FCIN1908 / Presentazione nuovo San Siro, l'arrivo dell'Inter Women
Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha commentato il progetto del Nuovo Stadio presentato giovedì da Inter e Milan nella suggestiva location del Castello Sforzesco. (CLICCA QUI PER LEGGERE L'ARTICOLO)
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